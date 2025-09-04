В 2026 году показатель продолжит расти "двузначными темпами", заявил заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сбережения россиян в банках по итогам 2025 года вырастут на 17%, превысив 67 трлн рублей. Такую оценку журналистам озвучил на полях Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

"Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 трлн рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами", - отметил Пахомов.

По его словам, основным драйвером остаются рублевые сбережения. По оценке ВТБ, их портфель к концу года увеличится на 18%, почти до 63,5 трлн. Доля валютных накоплений, согласно прогнозу ВТБ, сократится на 1,2% по сравнению с 2024 годом.

"Рост рынка на 17% за год говорит о прочно укрепившемся тренде на осознанное сбережение. Мы видим фундаментальный сдвиг: россияне отдают предпочтения вкладам даже в период снижения ключевой ставки и пока не возвращаются к потребительской модели поведения. Депозит остается сейчас базовым инструментом для формирования сбережений россиян", - добавил Пахомов.

Банкир уточнил, что по итогам первого полугодия 2025 года Дальний Восток вошел в топ-3 среди федеральных округов по размеру привлеченных средств на душу населения. Более 300 млрд рублей дальневосточники направили на вклады в ВТБ.