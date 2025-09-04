При этом в регионах России остро стоит вопрос управления и недостатка человеческого капитала в отраслях креативных индустрий

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ключевым потенциалом для развития креативных индустрий в регионах Сибири обладают креативные продукты и IT-сектор, основанные на создании и защите интеллектуальной собственности. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Лаборатории креативных индустрий Школы управления "Сколково", председатель совета ТПП РФ по креативным индустриям Лидия Рой.

"Креативный потенциал Сибири во многом связан с IT-индустрией. Ее продукты представляют собой результат интеллектуальной работы и защищены правами интеллектуальной собственности. Сегодня программное обеспечение и цифровые технологии формируют более половины креативного сектора России", - сказала она.

Не менее важным направлением становится гастрономия и связанный с ней гастрономический туризм, считает эксперт. Сибирь обладает уникальными локальными продуктами и аутентичными традициями приготовления, которые могут стать частью туристического бренда региона. "Кулинарные практики - это важный элемент культурного кода: они не только формируют привлекательность территории для путешественников, но и создают возможности для экспорта продуктов и услуг", - отметила Рой.

Собеседница агентства отметила, что в регионах РФ остро стоит вопрос управления и недостатка человеческого капитала в отраслях креативных индустрий. "Не хватает крупных региональных продюсерских проектов, которые бы смогли продвигать креативный класс", - считает эксперт. При этом она подчеркнула, что видит высокие перспективы создания креативных кластеров при учете потребностей и возможностей предпринимательского сообщества. Дальнейшее развитие индустрий в субъектах РФ будет зависеть от профессионального и межрегионального сотрудничества, добавила Рой.

Креативные индустрии в РФ формируют более 4% ВВП, что соответствует порядка 7,5 трлн рублей. В различных отраслях занято свыше 4,5 млн человек. Наибольший вклад во внутренний региональный продукт индустрии вносят в Москве - более 10% и Санкт-Петербурге - порядка 5%.