ВТБ профинансирует на 9,3 млрд рублей строительство квартала во Владивостоке

Проект рассчитан на четыре 30-этажных дома и 1316 квартир

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВТБ и АО "Прайм групп" подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о строительстве жилого квартала во Владивостоке площадью почти 130 тыс. кв. метров, объем финансирования составит 9,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ профинансирует строительство жилого квартала общей площадью 129,3 тыс. кв. м во Владивостоке. Общий объем финансирования составит 9,3 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко и учредитель компании АО "Прайм групп" Дмитрий Матвеенко", - говорится в сообщении.

Речь идет о жилом квартале комфорт-класса "Секвойя парк", который построят во Владивостоке в районе улицы Нейбута. В четырех 30-этажных корпусах на 1 316 квартир предусмотрены многоуровневый паркинг, досуговый центр с магазинами и кафе, а также детский кластер с группой продленного дня, коворкингом и лофтом для праздников. Сдача в эксплуатацию запланирована на 4 квартал 2028 года. В атриуме жилого комплекса будет расположена оранжерея, а в расположенном рядом лесу запланировано обустройство пешеходного маршрута.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявлял, что статистика показывает рост населения Владивостока до более чем 700 тыс. человек. По его словам, такой рост населения стимулирует строительную отрасль во Владивостоке, и строительство жилья сейчас происходит в темпе, достаточном для удовлетворения спроса растущего города.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.