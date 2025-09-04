Начало строительства намечено на 2026 - 2027 годы, сообщили в республиканском министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Стоимость проекта по строительству Мокского гидроузла на севере Бурятии составляет более 254 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в республиканском министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Тема обеспечения растущих потребностей экономики Дальнего Востока в электрической энергии и мощности на горизонте до 2036 года обсуждается на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В связи с имеющимся дефицитом мощности проект стратегически важен для интенсивного экономического развития Республики Бурятия и Дальневосточного федерального округа в целом. Реализация проекта приведет к развитию социальной инфраструктуры, сети дорог и социально значимых объектов. Выработка планируется на уровне 5,7 млрд кВт/ч. Размер инвестиций - 254,5 млрд рублей. Сроки строительства - 2026 - 2035 годы", - сообщили в министерстве.

По плану реализации проекта во втором полугодии 2025 года предусмотрена подготовка предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО), в 2026 году - ТЭО. Начало строительства намечено на 2026 - 2027 годы.

Мокский гидроузел будет сооружаться в 30 км южнее Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) между городами Таксимо и Куанда в Муйском районе Республики Бурятия. "Существующая энергосистема по трассе БАМа не обеспечивает потребности в энергоресурсах полностью, а только деятельность железной дороги. В связи с имеющимся дефицитом мощности проект стратегически важен для интенсивного экономического развития, его реализация приведет к развитию социальной инфраструктуры, сети дорог и социально значимых объектов", - пояснили в министерстве.

Мокский гидроузел включен в генсхему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и в схему выдачи мощности.

