Зарплаты на Чукотке превышают 200 тыс. рублей и остаются наибольшими в стране

Затем по уровню дохода следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в Чукотском автономном округе (АО) составила выше 200 тыс. руб. с марта 2025 года, следует из данных Росстата.

Зарплаты в регионе также остаются самыми высокими в России. По данным Росстата, в июне среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Чукотском АО составила 220 856 руб. и выросла на 17,3% в годовом выражении. В мае этого года зарплата в регионе составила 224 043 руб, в апреле - 223 573 руб., в марте - 214 400 руб. В феврале 2025 года зарплата на Чукотке составляла 191 571 руб.

Самые высокие среднемесячные начисленные номинальные заработные платы в России за июнь, помимо Чукотского автономного округа, также наблюдались в Ямало-Ненецком автономном округе (183 632 руб.), Магаданской области (178 687 руб.), Москве (177 008 руб.), Ненецком автономном округе (159 196 руб.) и Сахалинской области (153 263 руб.). По данным Росстата, за этот же период самые низкие заработные платы в России были зафиксированы в Ингушетии (47 862 руб.), Чечне (51 934 руб.), Дагестане (56 603 руб.), Северной Осетии (59 334 руб.), Карачаево-Черкесии (60 263 руб.), Ивановской области (60 537 руб.), Кабардино-Балкарии (60 772 руб.), Калмыкии (61 110 руб.).

Ранее сообщалось, что среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в июне выросла до 103,183 тыс. рублей против 89,145 тыс. рублей, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года больше на 15%. Число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. по сравнению с июнем 2024 года увеличилось до 19 против 11.