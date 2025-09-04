Первое судно отправлено в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" начал отгрузки СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2", первое судно уже зашло в Китай, заявил журналистам зампред правления компании Евгений Амбросов в кулуарах ВЭФ.

"Начались, первое судно зашло в Китай", - сказал он.

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

