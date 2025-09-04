АЭС в Хабаровском крае могут разместить вблизи озера Киотеми

В регионе сформирован перечень инвестпроектов с общей потребностью в электроэнергии 3 332 МВт

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Атомная электростанция в Хабаровском крае может появиться на территории рядом с озером Киотеми либо у поселения Эворон. Об этом сообщил ТАСС глава региона Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме.

По его словам, в крае сформирован перечень инвестпроектов с общей потребностью в электроэнергии 3 332 МВт. Помочь решить этот вопрос, в том числе, могут объекты атомной энергетики.

"Мы две площадки предложили. Одна в Хабаровском районе <…> на территории вблизи озера Киотеми. Другая - у села Эворон. Обе понравились Росатому", - сказал Демешин.

Он уточнил, что край заявляется на два энергоблока по 1 тыс. МВт, при этом пока рассматриваются два энергоблока по 600 МВт. "600 - это новые, модернизированные, но еще не апробированные. Поэтому мы боимся, что сдвинемся по срокам вправо. И поэтому я поднимаю вопрос перед руководством Росатома, что давайте нам поставим два "тысячника", - сказал губернатор.

Он уточнил, что проект предполагает десятилетний срок реализации с началом в 2027 году и окончанием в 2037 году. "Меня это не устраивает. Мы полемизируем на этот счет. И будем сегодня участвовать в совещании, которое проводит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Там я буду тоже докладывать нашему президенту о том, что мы просим сдвинуть сроки влево", - сказал Демешин.

