Планируемая территория центра составит 232 га

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в создание международного научно-туристического парка "Всемирный центр мамонта" оценивается в 20 млрд рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня с Газпромбанком и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах создания международного научно-туристического парка "Всемирный центр мамонта". Размер требуемых инвестиций - 20 млрд рублей", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что планируемая территория центра составит 232 га, срок реализации программы - 2025-2030 годы. Предполагается, что центр объединит науку, туризм и образование: исследования вечной мерзлоты, палеонтологии и генетики, подготовку специалистов и научный кампус, туристический "Парк ледникового периода", музейные комплексы, современную инфраструктуру.

Ожидается, что будут также созданы природный научный полигон для экспедиций и наблюдений, туристская и культурная инфраструктура - тематический парк "Ледникового периода", гостиница, гастрокластер, этнографические дома, панорамные и демонстрационные площадки, мастерские.

Реализация проекта запланирована в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации.

