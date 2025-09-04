Госдума рассмотрит проект закона о снижении переплаты по микрокредитам до 100%

Также ГД рассмотрит введение трехдневной паузы перед выдачей нового микрокредита после погашения предыдущего

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Госдума планирует в осеннюю сессию рассмотреть проект закона о снижении максимального размера переплаты - с 130% до 100% от суммы долга по микрокредитам, полученным в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Планируем снизить максимальный размер переплаты по микрокредитам сроком до года с 130% до 100% от суммы долга, включая проценты, штрафы и пени. Введем правило "один дорогой микрозаем в одни руки", запретив оформлять на человека более одного кредита с полной стоимостью свыше 100%", - отметил Аксаков.

Также Госдума рассмотрит введение трехдневной паузы перед выдачей нового микрокредита после погашения предыдущего. Эта мера направлена на разрыв "цепочки займов", когда заемщики вынуждены брать новые кредиты для покрытия старых долгов. По словам Аксакова, это предотвратит переоформление займов на менее выгодных условиях.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.