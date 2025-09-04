Эксперт Панов: единый морской оператор обеспечит прозрачные тарифы на северный завоз

По словам спецпредставителя госкорпорации "Росатом" по вопросам Арктики, перед единым морским оператором стоит задача формирования собственного флота

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Единый морской оператор обеспечит прозрачные тарифы на северный завоз благодаря долгосрочному планированию работы и государственному регулированию, а в перспективе и появлению собственного флота. Такое мнение выразил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов на сессии ВЭФ "Северный завоз: надежно, быстро, доступно".

Создание единого морского оператора предусмотрено Федеральным законом о северном завозе, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года. Федеральным координатором процедуры выступает Минвостокразвития. Основная цель закона состоит в том, чтобы создать бесперебойные поставки грузов жизнеобеспечения на Крайний Север. Речь идет о топливе, продуктах питания, стройматериалах и других товарах.

"Северный завоз на сегодняшний день выглядит больше как рыночная история: есть частная судоходная компания, которая предоставляет свое судно во фрахт и, собственно говоря, занимается бизнесом. А северный завоз для региона - это не бизнес, а государственная задача. <…> Поэтому у Единого морского оператора главная задача - сделать баланс между именно бизнес-процессом и гарантированной, с абсолютно прозрачной, понятной и контролируемой экономикой. Поэтому тарифы у единого морского оператора подлежат государственному регулированию", - сказал Панов.

Росатом и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики провели оценку роста стоимости фрахта судов. "За последние два года рост стоимости перевозки именно ГСМ растет с темпами 50%", - отметил он.

Дефицит флота и работа с регионами

При этом, по его словам, средний возраст морских судов составляет на сегодня 26 лет. "Средний возраст речных судов - это 45 лет. И, конечно же, самую большую на сегодняшний день обеспокоенность вызывает динамика количества этих судов, темпы строительства и темпы выбывания. Дельта очень большая. <…> На рынке, особенно на танковом флоте, сформировался уже очевидный дефицит", - подчеркнул он.

По словам Панова, перед единым морским оператором стоит задача формирования собственного флота. "Мы на сегодняшний день с Минпромторгом договорились, и они нас в этом плане поддерживают. Сейчас идет проектирование судна-снабженца именно арктического класса для этих задач", - сообщил спецпредставитель Росатома.

АО "Росатом Арктика" назначено единым морским оператором северного завоза в марте текущего года постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Датой начала деятельности ЕМО северного завоза определено 1 января 2026 года. Однако уже в 2025 году по соглашению между правительством Чукотского АО и компаний "Росатом Арктика" реализуется пилотный проект по доставке грузов на Чукотку.

По оценкам Панова, общий объем перевозок единого морского оператора по 10 регионам Дальнего Востока оценивается в 1,5 млн тонн предельно. "Важно отметить, что работу с Единым морским оператором регион начинает только если это его решение. Это не обязанность, не монополия, это только решение. Мы на сегодняшний день в очень глубокой проработке с [главой Якутии] Айсеном Сергеевичем [Николаевым] и с его командой с точки зрения выверки объемов и экономики", - добавил он.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.