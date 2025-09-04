Директор ЧУ "Росатом - международная сеть" Вадим Титов заявил, что госкорпорация готова к сотрудничеству, которое включает в себя не только передачу технологий или сооружения малой модульной станции на территории Таиланда, но и все сопутствующие процессы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Росатом обсуждает с Таиландом возможность использования российских технологий для строительства в этой стране атомных станций малой мощности (АСММ). Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил генеральный директор ЧУ "Росатом - международная сеть" (РМС) Вадим Титов.

"Мы очень внимательно наблюдаем за теми планами и анонсами, которые делаются сегодня в Таиланде, потому что в текущей энергостратегии уже предусмотрен к 2037 году ввод в эксплуатацию первого экспериментального малого модульного блока. Но я думаю, что, может быть, эти планы даже будут пересмотрены в сторону роста объема атомной генерации. И конечно же, мы сегодня обсуждаем с нашими таиландскими коллегами возможности использования российских технологий для этих первых установок малых модульных реакторов", - рассказал Титов.

Россия является мировым лидером в области использования таких технологий, отметил он, и именно это дает основания предположить, что все-таки российские технологии могут быть интересны Таиланду с точки зрения первого освоения атомной электроэнергетики. "Мы, со своей стороны, готовы к самому плотному сотрудничеству в этой связи, которое включает в себя не только передачу технологий или сооружения малой модульной станции на территории Таиланда, но и все сопутствующие процессы: подготовку специалистов, сотрудничество в сфере образования, создания инфраструктуры", - подчеркнул гендиректор РМС.

Интерес Таиланда к атомной генерации, отметил представитель Росатома, неудивителен. "В условиях энергоперехода, в условиях углеродной нейтральности, то есть задачи, которая стоит сегодня и перед Россией, и перед Таиландом, именно атомная энергетика может обеспечить необходимый уровень энергообеспечения, который бы соответствовал не только задачам количественного роста этого энергообеспечения, но и позволил бы поставлять электроэнергию в полном соответствии с климатическими нормами", - сказал Титов, отметив, что именно атомная энергетика сегодня полностью соответствует всем стандартам в области сохранения климата.

