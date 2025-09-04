Как рассказал гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский, аэропортовые тарифы на Дальнем Востоке увеличились за последнее время в три раза

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Аэропортовые расходы в 2026 году могут увеличиться до 27% в стоимости авиабилета по сравнению с 8% в 2024 году, заявил генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Если раньше аэропортовые расходы у нас составляли в 2024 году порядка 8% стоимости билетов, то в 2026 году они уже увеличатся до 27%, удельный вес", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Как рассказал Александровский, аэропортовые тарифы на Дальнем Востоке увеличились за последнее время в три раза и это касается не только "Аэрофлота". "Это не касается персонально "Аэрофлота" или группы "Аэрофлот", касается каждой авиакомпании, которая выполняет полеты на Дальний Восток, внутри Дальнего Востока. За последнее время стоимость аэропортовых тарифов увеличилась от 1 до 3 тыс. в одну сторону. То есть, в две стороны - это 6 тыс. рублей. При плоском тарифе - 30 тыс. рублей. Вы можете представить, насколько существенно увеличились расходы. И это только аэропортовые, помимо всех остальных расходов, которые тоже инфлируются ежегодно", - отметил он.