МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Из-за резкого замедления экономики и укрепления рубля снижение инфляции идет быстрее ожидаемого, на конец года инфляция может опуститься немногим ниже 6%. Таким мнением в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) поделилась глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"Из-за резкого замедления экономики и укрепления рубля снижение инфляции пошло быстрее ожидаемого, как и снижение ставки. Поэтому сейчас наши ожидания по [ключевой ставке на конец года], скорее, около 15-15,5% именно из-за возникшей необходимости предотвращения рецессии. При этом инфляцию на конце года мы видим около или немного ниже 6%", - сказала она.

По мнению главы агентства "Эксперт РА", с учетом роста транзакционных издержек и санкционных ограничений, естественный уровень инфляции, скорее всего, стал выше. "Поэтому речь может идти о корректировке таргета вверх, но конкретный уровень требует дополнительной оценки. Цель в 4% была установлена в совершенно других условиях и, на наш взгляд, заслуживает пересмотра", - сказала она.

По прогнозу Банка России, инфляция на конец 2025 года будет в диапазоне 6-7%. Накануне регулятор также рассказал о возможности снижения таргета по инфляции с текущих 4%, но не ранее 2029 года. В ЦБ подчеркнули, что вопрос повышения таргета не рассматривается, поскольку, по мнению регулятора, повышение цели понесет издержки для экономики и снизит доверие граждан к проводимой денежно-кредитной политике.

