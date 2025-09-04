Глава "Эксперт РА": решения о снижении ключевой ставки летом выглядят запоздавшими

Как отметила Марина Чекурова, падение инфляции опережающим по сравнению со ставкой темпом привело к тому, что реальная жесткость ДКП сейчас даже выше, чем весной

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Решения регулятора о снижении ключевой ставки в июне и июле можно только приветствовать, однако они выглядят уже запоздавшими. Таким мнением в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) поделилась глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"Решения о снижении ключевой ставки в июне и июле можно только приветствовать, но они выглядят уже запоздавшими. Данные о положении дел в промышленности и отгрузке на транспорте показывают, что посадка и замедление экономики оказались более жесткими, чем хотелось бы Банку России и правительству", - сказала она.

Глава "Эксперт РА" также отметила, что падение инфляции опережающим по сравнению со ставкой темпом привело к тому, что реальная жесткость ДКП сейчас даже выше, чем весной.

