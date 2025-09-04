Глава Минэнерго Сергей Цивилев отметил, что механизм этот понятен, технологии есть

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэнерго и Минфин РФ договорились, что с помощью внедрения "цифровых двойников" месторождений уже в новом бюджете будут учитываться новые подходы к анализу и применению налогового законодательства для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга глава Минэнерго Сергей Цивилев.

"Мы считаем, что он должен быть индивидуальным для каждого месторождения, потому что аргументами или методиками среднего по больнице мы здесь эффективной работы не добьемся. Поэтому мы с Министерством финансов договорились, что на базе построения "цифровых двойников" месторождения, предприятия, в рамках этого "цифрового двойника" мы будем анализировать и применять налоговые инструменты для каждого месторождения индивидуально, которые и позволяют найти разумный баланс между развитием предприятия и пополнением налоговой базы для Российской Федерации", - сказал он.

Цивилев отметил, что механизм этот понятен, технологии есть. "Теперь наша работа, сейчас готовимся к составлению очередного бюджета. В этом бюджете уже будут применяться эти новые подходы по направлению ТРИЗов", - добавил он.

Министр отметил, что сейчас "самое хорошее время", чтобы заниматься разработкой ТРИЗ.

"Цифровые двойники" являются копией какого-либо физического объекта или процесса - например, буровой, месторождения или НПЗ. Использования этой технологии помогает оптимизировать эффективность бизнеса.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.