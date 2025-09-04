Минэнерго ожидает снижения цены бензина после принятых правительством мер

Задача сейчас заключается в том, чтобы не допустить ажиотажа на рынке, отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики ждет снижения цены бензина на бирже после нескольких подряд рекордов в августе. Это станет возможным благодаря принятым правительством мерам по стабилизации рынка топлива. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"На рынке появится больше объемов бензина, и соответственно цена пойдет вниз", - сказал он.

Цивилев заметил, что принятых правительством мер пока достаточно для стабилизации рынка, задача сейчас заключается в том, чтобы не допустить ажиотажа на рынке. Более того, нефтяники обязались направить дополнительные объемы бензина на рынок России.

"Мы активно проработали с нашими нефтяными компаниями, с нефтеперерабатывающими заводами, чтобы они были запущены в работу сейчас, в этот пик спроса на топливо, и резервы, которые у них есть [были использованы]", - сказал он.

