"Русгидро" ожидает переноса сроков ввода двух энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС

Компании нужно до 17 месяцев, чтобы запустить энергоблоки в работу после поставки турбин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября./ТАСС/. "Русгидро" ожидает, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики одобрит перенос запуска четвертого и пятого энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС. Об этом ТАСС сообщил член правления "Русгидро" Роман Бердников в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы просили до конца 2027 года минимум. Там вынесли [на обсуждение] в начале не с теми сроками, о которых мы просили, а дальше это перенесли, и сейчас вроде бы на словах пока одобрили, ждем решения", - сказал он.

По словам Бердникова, "Русгидро" необходим срок до 17 месяцев, чтобы запустить энергоблоки в работу после поставки турбин. "Мы говорим, что нам нужно полтора года после поставки. У нас одна турбина [будет поставлена] на июль 2026 года, вторая турбина на конец 2026 года. Это как минимум 2027 - начало 2028 года. Нужно 15-17 месяцев в среднем на установку", - пояснил он

Ранее в "Русгидро" сообщили ТАСС, что компания предлагает сдвинуть запуск четвертого и пятого энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС на 2028 и 2029 годы. В "Русгидро" констатировали, что компания не имеет возможности построить блоки без турбин. При этом поставку первой из них ожидают не ранее июля 2026 года.

Как писала газета "Коммерсант", на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которая состоялась 22 июля, могло быть принято решение о переносе срока начала поставки мощности четвертого энергоблока станции с 1 января на 1 декабря 2026 года, пятого энергоблока - на 1 июля 2026 года.

В феврале 2021 года правительство России дополнило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятиями, направленными на развитие энергоснабжения Восточного полигона железных дорог. Речь шла в том числе о сооружении двух энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС, мощность каждого из которых должна составить 225 МВт.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).