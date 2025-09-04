Глава Минэнерго Сергей Цивилев отметил, что в РФ сами ими управляют, сами их создали, и часть из этих технологий не только не уступают технологиям коллективного Запада, но еще и превосходят их по экономической эффективности

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия сможет полностью овладеть технологиями освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов в 2027-2028 гг. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"Мы под ТРИЗы, - если раньше мы пользовались оборудованием и технологиями коллективного Запада, который в один момент нас этих всех технологий лишил, - мы вынуждены были, начиная с 2022 года, активно проводить самостоятельную политику. Во-первых, мы разработали полностью свои стандарты, практически ушли от стандартов Американского института нефти. Также мы начали освоение всех существующих технологий, и на сегодня, наверное, уже 80% технологий нам доступны", - сказал он.

Цивилев отметил, что РФ сами ими управляют, сами их создали, и часть из этих технологий не только не уступают технологиям коллективного Запада, но еще и превосходят их по экономической эффективности. "Оставшиеся 20% технологий - планируем закончить эту работу в 2027-28 годах, чтобы мы полностью этими технологиями владели", - добавил он.

Цивилев отметил, что порядка 60% объема добычи нефти России сейчас приходится на ТРИЗы, что требует от страны внедрения новых технологий. Все это требует финансовой поддержки и стимулов от государства.

"Для того, чтобы эти технологии внедрять, должны быть отдельные особые меры финансовой поддержки. Мы сейчас ведем активную работу с Министерством финансов для того, чтобы найти разумный баланс", - сообщил он.

