Сотрудничество будет по линии Минфина и Минсельхоза

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Афганистан планирует заключить несколько соглашений с РФ по линии Минфина и Минсельхоза по итогам Восточного экономического форума, в котором от исламского эмирата приняла участие делегация министерского уровня. Об этом заявил журналистам афганский посол в Москве Гуль Хасан.

"У нас здесь большая делегация, на форуме были министр охраны природы, министр сельского хозяйства и министр финансов Афганистана. У нас уже есть несколько договоров в экономической сфере. И будет заключено несколько новых. Мы будем также обсуждать это по линии МИД Афганистана", - сказал дипломат.