Заместитель генерального директора "Газпромбанк Лизинга" Сергей Вологодский отметил, что новая программа госкомпании ДОМ.РФ - это возможность для регионов обновлять материально-техническую базу с минимальной нагрузкой на бюджеты

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Лизинг остается одним из самых эффективных инструментов для обновления городской инфраструктуры. Такое мнение в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) выразил заместитель генерального директора "Газпромбанк Лизинга" Сергей Вологодский, слова которого привели в пресс-службе компании.

"Развитие городской среды должно идти в связке с индустриальным ростом. Лизинг остается одним из самых эффективных инструментов для обновления инфраструктуры - и мы продолжим усиливать нашу роль в этих процессах", - отметил Вологодский.

Он также подчеркнул, что "Газпромбанк Лизинг" системно участвует в обновлении городской инфраструктуры, реализуя проекты по поставке техники и оборудования в субъекты РФ, включая муниципалитеты с ограниченным бюджетным ресурсом.

"Портфель компании включает контракты по лизингу очистных сооружений, котельных, систем освещения, а также модульных конструкций для социальной и коммунальной инфраструктуры. Примером выступает проект в Саратовской области: в рамках новой программы Минпромторга РФ и госкомпании ДОМ.РФ компания заключила контракт с комитетом по ЖКХ Балашовского района на финансовую аренду многофункциональной техники для обслуживания городской среды. Контракт на 37 месяцев реализован с нулевым авансом при софинансировании со стороны СОПФ.ДОМ.РФ", - добавил Вологодский.

По его словам, новая программа госкомпании ДОМ.РФ - это возможность для регионов обновлять материально-техническую базу с минимальной нагрузкой на бюджеты, даже в условиях высокой ключевой ставки. "Она уже помогает активизировать проекты, ранее отложенные по финансовым причинам", - заключил он.

