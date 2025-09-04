Шувалов: развитие трансарктического коридора преобразит экономику Владивостока

Председатель ВЭБ.РФ отметил, что сейчас существуют возможности для раскрытия экономического и культурного потенциала Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта по развитию трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока позволит преобразить экономику дальневосточного города и даст возможность для раскрытия экономического и культурного потенциала всего Дальнего Востока. Об этом на сессии "ВЭБ.РФ: Нам по пути" Восточного экономического форума заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Трансарктический коридор - это маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - это эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

"Если трансарктический маршрут заработает, в тех рамках и задачах, которые поставил президент РФ - не Северный морской путь, а трансарктический маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока, то экономика города [Владивостока] будет совершенно другой, и капитал будет другой. Логистика будет построена по новым принципам", - сообщил Шувалов. По его словам, сейчас существуют возможности для раскрытия экономического и культурного потенциала Дальнего Востока. Касаясь непосредственного развития Северного морского пути, министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что СМП должен быть в значительной степени беспилотным.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщил что, начиная с 2015 года, благодаря применению всех механизмов развития, инвестиции в основной капитал за эти десять лет росли в этом макрорегионе в 2,5 раза выше чем в среднем по РФ, объем строительных работ в три раза, ввод жилья в два раза, добыча полезных ископаемых более чем в три раза. Для дальнейшего опережающего развития Дальнего Востока и Арктики необходимо развитие транспортной инфраструктуры и перевозных мощностей. "Необходимо находить такие инструменты государственно-частного партнерства, такие финансовые и долгосрочные инструменты, которые позволили бы обеспечить продолжение опережающего развития Дальнего Востока и Арктики с учетом тех вызовов", - подчеркнул министр.

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова, по поручению президента РФ Владимира Путина создан проектный офис на базе ВЭБ.РФ, основными направлениями работы, которого стали привлечение инвесторов, внебюджетного финансирования и международных партнеров к реализации проектов. Также по поручению главы государства, ВЭБ. РФ стал обязательным участником крупных проектов в государственно-частных проектах с объемом инвестиций от трех млрд руб. При этом, расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 г. "На сегодняшний день каждый пятый аэропорт модернизируется либо строится при поддержке ВЭБ.РФ. И здесь Дальний Восток, и Арктика тоже не обделены нашим вниманием. Мы сейчас видим прекрасные аэропорты в Магадане, в Улан-Удэ, в Хабаровске", - рассказал Довлатов.

