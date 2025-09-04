По словам вице-премьера РФ, подписание технического задания стало важным шагом в этом направлении

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индия желают очень быстро двигаться к созданию зоны свободной торговли. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Подписано техническое задание, очень важный шаг. Есть желание очень быстро двигаться", - отметил вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Оверчук отмечал, что 20 августа в Москве, в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, согласовано и подписано техническое задание, в котором определяются регламент и параметры предстоящих торговых переговоров, включая перечень наиболее принципиальных для сторон вопросов.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.