Четверть из них призналась в больших финансовых потерях

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Свыше 50% компаний РФ в 2025 г. столкнулись с кибератаками, четверть из них призналась в больших финансовых потерях, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"По нашей оценке, в 2025 году уже было атаковано не менее 53% российских компаний, при этом 8 из 10 столкнулись с серьезными последствиями, четверть этих компаний признала, что они понесли существенные репутационные риски, еще одна четверть призналась в больших финансовых потерях. Ну и 48% признались, что у них были простои, из бизнес, сайты, деятельность приостановились", - сказал он.

Кузнецов также отметил, что каждые три минуты одна из российских компаний подвергается серьезной кибератаке, а частота кибератак с начала года увеличилась в три раза.