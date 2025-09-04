Ростехнадзор приостановил добычу угля на трех шахтах в Кузбассе

Речь идет о шахтах "Березовская", "Первомайская и "Грамотеинская"

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора в пятый раз за четыре месяца приостановило выемку угля в лаве №49 пласта XXVI на шахте "Березовская" (УК "Северный Кузбасс"), также приостановлены работы на шахтах "Первомайская "(УК "Северный Кузбасс") и "Грамотеинская", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 28 августа 2025 года на выемку угля в лаве №49 пласта XXVI АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская" за несоблюдение требований промышленной безопасности в части проветривания горной выработки. Решение суда - 90 суток. 3 сентября на выемку угля в лаве №49 пласта XXVI и проведение вентиляционного штрека №3-12 АО шахта "Березовская" за неисправность устройств взрывозащиты горных выработок. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

В мае работы в данной лаве приостанавливались из-за невыполнения комплекса мер по предотвращению внезапных выбросов угля и газа на участке угольного пласта с установленной категорией "опасно". 22 июля работы приостанавливались из-за превышения допустимой концентрации метана в горной выработке, 28 июля - из-за невыполнения комплекса мер по предотвращению внезапных выбросов угля и газа на участке угольного пласта с установленной прогнозом категорией "опасно". В июне - за превышение допустимой концентрации метана и ряд других нарушений.

Кроме этого, приостановлена выемка угля в лаве №421 в подготовительном забое флангового уклона шахты "Первомайская" за неисправность устройств взрывозащиты горных выработок. Выемка угля в №826 в шахте "Грамотеинская" приостановлена из-за пылевзрывоопасного состояния горной выработки, эксплуатацию ТУ с нарушением требований промышленной безопасности. Допущено травмирование работника, тяжелая степень.

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе.