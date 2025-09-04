Речь идет об Индии, Китае, Таиланде, Индонезии и Узбекистане, сообщил зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Партнеры из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана приглашены к сотрудничеству в рамках ИНТЦ "Русский". Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"ИНТЦ открыт к взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. К сотрудничеству в рамках ИНТЦ приглашены партнеры из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана. Планируется провести Российско-индийский форум научно-технического развития. Основная задача форума: выстраивание российско-индийского сотрудничества в области науки и технологий, обмен опытом и внедрение высокотехнологичных решений", - сказал он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

