Ключевую ставку нужно снижать, отметил Борис Листов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Меры по охлаждению российской экономики уже дали результат, инфляция снизилась, необходимо дальнейшее снижение ключевой ставке. Такое мнение высказал журналистам председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на полях Восточного экономического форума.

"Снижение ключевой ставки Банка России - важный сигнал и для финансового, и для отраслевых рынков. Для агросектора принципиально важны новые инвестиционные проекты. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом. Для решения этой задачи отрасли необходимы новые производства, модернизация существующих мощностей и внедрение новых технологий. Благодаря снижению ключевой ставки кредитование для аграриев станет доступнее, будет снижаться стоимость денег и для сельхозпроизводителей, и для федерального бюджета. Ожидаем дальнейшего снижения, ведь меры по охлаждению экономики уже дали результат: инфляция находится на уровне ниже, чем прогнозировал регулятор", - сказал он.

В настоящее время ключевая ставка составляет 18% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Центрального банка РФ по ключевой ставке состоится 12 сентября.

