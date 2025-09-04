Сальдо: на Херсонщине созданы все условия для работы бизнеса в правовом поле РФ

Правительство и центральные ведомства оказывают помощь Херсонской области в вопросах интеграции региона в Российскую Федерацию, отметил глава области

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Юридические основания для работы предпринимателей по законам РФ созданы в Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума.

"Продолжается интеграция. Мы уже освоили экономические правила и юридическую платформу Российской Федерации. Это действительно серьезный труд, потому что все, что создавалось в России десятилетиями, нам приходится проходить за год, за два, за три. <…> Уже созданы все юридические основания для того, чтобы работать по всем юридическим правилам и законам Российской Федерации", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что Правительство РФ и центральные ведомства оказывают консультативную помощь Херсонской области в вопросах интеграции региона в Российскую Федерацию.

