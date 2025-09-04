Министр экономического развития РФ указал на охлаждение экономики страны

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Центральный банк имеет большое пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24" на полях ВЭФ.

"В экономике мы видим, что многие машиностроительные заводы сейчас недозагружены, и где-то на четырехдневку переходят, где-то там не полную неделю. Везде все пытаются оптимизировать, издержки снизить, в том числе и затраты труда. Понятно, что речь не идет об увольнениях, но это, в общем, такой тревожный тоже знак для нас, - отметил Решетников. - Поэтому, конечно, охлаждение экономики такое сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки".