ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Русский" в Приморском крае позволяет создать особые условия для развития высокотехнологичного бизнеса, продвижения наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом ТАСС сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"ИНТЦ "Русский" создан на острове Русский по поручению президента России. Здесь создаются особые условия для развития высокотехнологичного бизнеса, продвижения наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Резидентам ИНТЦ доступны налоговые льготы и административные преференции", - сказал министр.

Министр отметил, что центр должен стать точкой притяжения передовых команд в области фармацевтики, клеточных биотехнологий и медицинского приборостроения. "Сейчас прорабатываем вопрос привлечения ученых и инженеров для усиления кадровой программы ИНТЦ. Для развития Дальнего Востока важно создать условия, при которых ведущие российские и международные ученые и инженеры, способные создавать новые технологии, будут готовы переезжать и работать здесь. ИНТЦ - первый шаг в этом направлении", - пояснил он.

Говоря о развитии высокотехнологичных проектов в ДФО Чекунков рассказал президенту России Владимиру Путину в филиале Национального центра "Россия" о дальневосточном производителе чипов, позволяющих возвращать слух и зрение. "Наш фонд "Восход" проинвестировал в компанию, которая имплантирует в человеческий мозг чипы, позволяющие возвращать зрение и слух. Пока испытания проходят на приматах, в 2026 году должны уже получить сертификаты на людей", - доложил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

