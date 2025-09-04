Ее планируется использовать при производстве технологического бурения при освоении урановых месторождений методом скважинного подземного выщелачивания

ОРЕНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Завод бурового оборудования наладил в Оренбурге серийный выпуск буровой установки тяжелого типа для поставки в том числе на месторождения урана, которая впервые полностью была спроектирована и изготовлена в России. Об этом сообщил генеральный директор компании "Русбурмаш" (предприятие горнорудного дивизиона Росатома) Глеб Носырев.

"Радует, что впервые в России в производство запущена такая установка. Сейчас мы вынуждены использовать западные образцы и оборудование, и в этой связи сталкиваемся с рядом проблем, в том числе, по обновлению парка, ремонту техники. Надеюсь, на долгое плодотворное сотрудничество в рамках импортозамещения и цифровизации, которыми занимается завод", - сказал он на церемонии запуска серийного производства новой буровой установки ZBO S50.

Как пояснил журналистам Носырев, данную установку планируется использоваться при производстве технологического бурения при освоении урановых месторождений методом скважинного подземного выщелачивания.

"В первое очередь, преимущество - российское [производство], есть сервис, есть запчасти, самое главное, что меня подкупает, это подход коллег, которые десантировали конструкторов к нам на месторождение на Дальнем Востоке. Они провели работы с нашими специалистами "на земле", доработали конструктивно установку под наши требования и запускают в серийное производство. Есть особенности именно по нашей урановой тематике", - отметил он.

Генеральный директор завода бурового оборудования Александр Медведев пояснил, что за три года работы над проектом изготовлено два экземпляра такого типа установок, одни из них уже успешно применяется на месторождении в Сибири. Серийное производство подразумевает изготовление двух установок в год с возможностью увеличения мощностей. "Есть все перспективы развития этого оборудования, оно очень универсальное, хорошее, качественное. Мы надеемся, что дальше с помощью наших друзей из Росатома мы предоставим те установки, которые им нужны с некоторыми модификациями", - уточнил Медведев.

Завод бурового оборудования основан в Оренбурге в 1957 году, специализируется на производстве бурового инструмента, бурильных труб, выпуске не менее 20 буровых установок в год. Клиентами являются компании из регионов России, а также Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Монголии. По данным предприятия, в течение пяти лет завод будет поставлять на стратегические месторождения урана новые буровые установки ZBO S50 и уже положительно зарекомендовавшие себя в работе установки ZBO S15E.