ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила министерству по развитию Дальнего Востока разработать программу, которая бы закрепила прибрежные рыболовство и рыбное производство в качестве основы развития регионов РФ, формирующих бюджет за счет рыбной отрасли.

"Задача, конечно, у министерства по развитию Дальнего Востока, она такая мультисистемная, сложная. Но вот полагаю, что по рыбакам, по семьям рыбаков надлежит сегодня выработать отдельную программу, которая бы [использовала] как основной тезис следующее: что развитие прибрежного рыболовства и прибрежного рыбного производства - это основа развития субъектов РФ, которые формируют свой бюджет за счет именно рыбной отрасли", - сказала Яровая в ходе сессии "Развитие прибрежных территорий - новый вызов для рыбной отрасли" на ВЭФ.

Парламентарий подчеркнула, что развитие прибрежных поселков является приоритетом для страны, государство будет поддерживать рыбаков, предлагая меры, которые "позволили бы им чувствовать себя уверенно". "Мы будем работать с Росрыболовством над тем, чтобы поддерживать тех рыбаков, которые фактически работают над доступностью цены на полке, которые реализуют на российском рынке, которые дают высококачественную продукцию и которые фактически сегодня являются главными объектами, обеспечивающими еще и рабочие места, и поступления в бюджет", - указала вице-спикер ГД.

Яровая обратила внимание, что решения в этой области будут приниматься с опорой на запросы рыбаков. "Для рыбаков есть ориентир - маяк. Вот для нас в принятии решения этим маяком должны быть сами рыбаки. И именно те рыбаки, которые прописаны на территории субъектов, которые живут, которые строят корабли и планируют развитие наших регионов", - констатировала депутат, отметив, что рыбная отрасль - системообразующая для экономики России.

Восточный экономический форум

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.