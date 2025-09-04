Так, динамика в сегменте "Видео" в сравнении с первым полугодием 2024 года составила 10% - в 2025 году объем этого сегмента рекламного рынка достиг 137-139 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Объем рекламы в средствах ее распространения за первое полугодие 2025 года составил 450 млрд рублей, что на 10% больше, чем в соответствующем полугодии предыдущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

"Эксперты отметили продолжающееся развитие рынка - его суммарный объем почти достиг уровня в 450 млрд руб., при этом рынок продемонстрировал динамику в плюс 10%", - рассказали в пресс-службе.

Так, динамика в сегменте "Видео" в сравнении с первым полугодием 2024 года составила 10% - в 2025 году объем этого сегмента рекламного рынка достиг 137-139 млрд рублей. В сегменте "Аудио" фиксируется отрицательная динамика - минус 4%, тут общий объем составил 10,7 - 10,9 млрд рублей. Объем рекламы в сегменте "Издательский бизнес" также показал отрицательную динамику в 4%, на него пришлось 10,2-10,4 млрд, а на сегмент Out of home (наружная реклама, классические рекламоносители и цифровые) - 51,5-52,5 млрд (прирост 14%).

Наибольший объем рекламы в первом полугодии текущего года распространялся на интернет-сервисах - на этот сегмент пришлось 236-238 млрд, прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 10%.

"Российский рекламный рынок десятый квартал подряд фиксирует положительную динамику. Но в 2025 году наблюдается серьезное замедление темпов роста после сверхдинамичных 2023 (+30%) и 2024 (+24%) годов. В 1 квартале текущего года рост составил 11%, во 2 квартале динамика снизилась до 8%. Подобные изменения на рекламном рынке объясняются, прежде всего, серьезным замедлением экономического роста страны", - отметили в АКАР.

Объем отечественного регионального рекламного рынка, куда не входит Москва, по пяти сегментам - видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы - приблизился к 60 млрд рублей, что примерно на 2% больше соответствующего периода предыдущего года. "Традиционная оценка по 15 крупнейшим региональным рынкам, над которой в настоящее время идет работа экспертов АКАР, будет предоставлена позже", - добавили в АКАР.