Успешная переправка грузов будет развиваться, в частности, за счет координации работы Севморпути, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Способность перевалки грузов портов Дальнего Востока достигла порядка 400 млн тонн - она составляет 390 млн тонн грузов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Есть момент несколько более быстрого развития именно портовых мощностей. У нас на Дальнем Востоке способность портов к перевалке на сегодня уже приближается к 400 млн тонн - 390 млн тонн [грузов]. Наземная инфраструктура пока не позволяет так много перевалить. Известно, что Восточный полигон железных дорог в 2024 году достиг поставленной президентом цели в 180 млн тонн", - сказал он.

Чекунков подчеркнул, что успешная переправка грузов на Восток будет развиваться и за счет координации работы Севморпути, портов ДФО и третьего этапа Восточного полигона. "Как раз связка Севморпути, Дальнего Востока, подключение к этой системе речных и меридиональных маршрутов, третий этап Восточного полигона - это как раз весь комплекс мер, которые на поколения вперед позволят грузам из Центральной Европейской части России, из Урала, из Сибири, скажем так, плавно спускаться на Восток", - сказал он.