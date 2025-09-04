ВЭБ.РФ обновил общественный транспорт в 15 городах России

Как сообщал глава госкорпорации Игорь Шувалов, "ВЭБ.РФ" уже поддержала проекты городской экономики за последние пять лет общим объемом 2,4 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВЭБ РФ совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) обновил городской и пригородный транспорт в 15 городах России, в том числе и на Дальнем Востоке. Об этом на сессии ВЭБ.РФ "Нам по пути" сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

"Мы шли только в те проекты, которые комплексно подходили к вопросу обновления транспорта, чтобы это была действительно качественная услуга. И мы, совместно с коллегами, в том числе и из ГТЛК, обновили 15 городов", - сообщил зампред ВЭБ.РФ.

Как ранее сообщал глава госкорпорации Игорь Шувалов, "ВЭБ.РФ" уже поддержала проекты городской экономики за последние пять лет общим объемом 2,4 трлн рублей, вложив около 1 трлн рублей собственных средств, в портфель госкорпорации входят проекты городского развития, которые охватывают 97 городов. Ключевая цель всех проектов - повышение качества жизни россиян в городах.

Если говорить об аэропортовой инфраструктуре, то сегодня каждый пятый аэропорт модернизируется либо строится при поддержке ВЭБа, напомнил Довлатов. В частности, на Дальнем Востоке это аэропорты в Магадане, в Улан-Удэ, в Хабаровске.

Комплексное развитие городов и агломераций объединено мастер-планами

По словам Довлатова, ВЭБ. РФ по поручению президента РФ принимал активное участие в разработке мастер-планов дальневосточных городов. "Мы подходили к мастер-планам прежде всего, как к документам, которые позволяют реализовывать проекты. Помимо проектов, которые в долгосрочной перспективе сказываются на жизни людей, большие инфраструктурные проекты, которые, безусловно, пополняют бюджеты всех уровней, мы всегда говорим, что принципиально важно не меньше половины времени инвестировать именно в городскую экономику", - подчеркнул Довлатов.

