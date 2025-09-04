Показатель увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточные предприятия по итогам первого полугодия 2025 года стали в три раза чаще регистрировать товарные знаки. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

"В первом полугодии 2025 года дальневосточные предприятия кратно нарастили количество заявок на регистрацию товарных знаков, поданных через сервис ВТБ. Этот показатель увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказано в сообщении со ссылкой на руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина.

Поясняется, что, по данным банка, в прошлом году основной спрос в регионе демонстрировала сфера оптовой и розничной торговли. В этом году к ним добавились производители продуктов питания и косметических товаров, а также представители общепита. По числу заявок на Дальнем Востоке лидируют бренды в следующих категориях: кондитерские изделия, кафе и рестораны, аптеки, косметика. Также в 2025 году подавали заявки дальневосточные компании, занимающиеся онлайн-торговлей, продажами авто и изделий из кожи.

"Российские предприниматели на Дальнем Востоке активно наращивают обороты, что наглядно демонстрирует рост активности по регистрации новых товарных знаков. С помощью сервиса ВТБ клиенты могут получить полную юридическую поддержку и помощь на всех этапах регистрации, включая анализ рисков перед подачей в Роспатент", - цитирует слова Солонина пресс-служба.

