При этом следует соблюдать экологические стандарты и использовать современные технологии, указал президент

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Угольную генерацию можно активнее использовать на Дальнем Востоке, но при использовании современных технологий и строгом соблюдении экологических стандартов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

"Полагаю целесообразным оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Разумеется, там, где это экономически оправдано и целесообразно. И, конечно, с использованием современных технологий и при строгом соблюдении экологических стандартов", - сказал он.

Путин пояснил, что в регионе прогнозируется кратный рост спроса на природный газ, и уже сейчас в ДФО видны признаки дефицита этого ресурса. Кроме того, строительство газотранспортной инфраструктуры стоит дорого. Зато в регионе "есть солидные запасы угля" - его хватит на столетия вперед, до 900 лет.