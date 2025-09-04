Планируется ввести, в частности, путепровод в Амурской области и тепломагистраль в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Инвестиции ДОМ.РФ в развитие Дальнего Востока составили 1,7 трлн рублей, сообщил в ходе Восточного экономического форума управляющий директор госкомпании Александр Аксаков.

"Если сложить все инструменты и меры поддержки компании, то инвестиции ДОМ.РФ в Дальний Восток составили 1,7 трлн рублей", - отметил Аксаков.

Он также рассказал о ключевых направлениях работы компании в регионе: инфраструктурные и туристические проекты, арендное жилье, проектное финансирование, а также программа восстановления объектов культурного наследия.

"Все инструменты, которые есть у ДОМ.РФ, используются нами в регионах Дальнего Востока. Один из них - инфраструктурные облигации, которые мы применяем, чтобы обеспечить жилищное строительство необходимой инфраструктурой. Из 55 инфраструктурных проектов, которые мы сегодня реализуем по всей стране, 13 на сумму 46 млрд рублей - на Дальнем Востоке. Здесь мы планируем уже в этом году ввести ряд объектов, в том числе путепровод в Амурской области, тепломагистраль в Хабаровске, объекты на горнолыжном курорте Белая гора", - рассказал Аксаков.

Несмотря на исчерпание лимита в 200 млрд рублей, спрос на механизм остается высоким - только по проектам на Дальнем Востоке на рассмотрении находятся заявки на 150 млрд рублей, добавил он. В рамках поручения президента о реинвестировании высвобождающихся средств, инициатива поддержана Минфином и уже составляется список потенциальных проектов на рассмотрение.