Поезда на южном направлении следуют по графику

Ни один поезд не был отменен

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) ввели в график поезда после происшествия в Ростовской области, сообщили в холдинге. Большинство задержанных поездов после прибыли на станции назначения.

"Большинство поездов, задержанных из-за происшествия в Ростовской области в ночь на 3 сентября, прибыли на станции назначения. Поезда, которые ещё находятся в пути, введены в график", - говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что движение на южном направлении осуществляется в полном объеме, ни один поезд не был отменен.

В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь - Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено.