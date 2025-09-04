В приоритете наполнение внутреннего рынка топливом, заявил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Продление запрета на экспорт бензина для производителей на октябрь рассматривается, в приоритете наполнение внутреннего рынка топливом, заявил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах ВЭФ.

"Рассматриваются все варианты, и этот вариант тоже рассматривается, потому что, очевидно, нам необходимо, в первую очередь, наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные. Внутренний рынок - это наш очевидный приоритет, и здесь никаких вопросов нет", - сказал он.

Ранее правительство РФ сообщило, что продлило временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ) до 30 сентября 2025 года, для непроизводителей - до 31 октября.

Вице-премьер РФ Александр Новак также ранее поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

