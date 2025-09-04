Виталий Королев отметил, что сначала нужно завершить плановые ремонты 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Повышенный норматив продажи бензина на бирже в 17% может быть непостоянным и будет действовать в сезон высокого спроса. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС РФ Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сначала [необходимо] в полном объеме завершить плановые ремонты этого года, после этого может идти речь о нормативах. Есть мнение, что повышенный норматив будет непостоянным, а сезонным. Распространяться на высокий сезонный спрос. Но это уже может быть только со следующего года", - сказал он.

"Например, он может быть введен с апреля по сентябрь. Это еще предмет для обсуждений, но в целом он обсуждается. Нефтяники с пониманием относятся к нашим инициативам, мы тоже считаем, что баланс спроса должен быть учтен", - добавил Королев.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 1 сентября составил 6,7%, что больше, чем на треть уровня инфляции за тот же период (4,1%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже шестую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

Росстат отмечал, что с 26 августа по 1 сентября бензин подорожал на 0,3%, дизель - на 0,07%, при этом дефляция в РФ составила 0,08%.