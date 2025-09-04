Как отметил министр транспорта РФ, разрабатывается стратегия развития транспортной индустрии до 2050 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Экономическую эффективность и целесообразность реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) необходимо проанализировать. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"По поручению премьер-министра мы делаем сейчас стратегию развития транспортной индустрии до 2050 года. Безусловно, в рамках вот такого долгосрочного планирования мы проанализируем все те идеи, которые возникали. Будем смотреть на их экономическую эффективность и целесообразность, [в том числе СШХ]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли вернуться к проекту СШХ.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что расчетная стоимость создания Северного широтного хода (СШХ) оценивается в 800 млрд рублей, однако имеющиеся объемы грузов не оправдывают такой объем инвестиций.

В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что реализация проекта Северного широтного хода на Ямале приостановлена. Он также сообщал, что к строительству СШХ вернутся после реализации проектов Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.

Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 км. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 млрд рублей. СШХ должен соединить Северную и Свердловскую железные дороги и стать элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход и позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.