УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Институт бизнес-шерифов в Башкирии показывает эффективную работу, в частности, решены более 80% обращений предпринимателей. Также при участии шерифов реализованы порядка половины заявленных бизнесом инвестпроектов, сообщила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина, выступая на панельной сессии инвестиционного форума "Зауралье" в Сибае.

"Мы собираем обратную связь от бизнеса, чтобы совершенствовать свою работу и понимать эффективность работы бизнес-шерифов. И по результатам опросов каждый третий предприниматель обращался к бизнес-шерифам, и 81% опрошенных остались удовлетворены взаимодействием", - сообщила Верещагина.

Благодаря работе бизнес-шерифов 50% предложенных инициатив бизнеса были реализованы. Говоря об институте в целом, министр отметила, что шесть бывших бизнес-шерифов назначены главами администраций муниципалитетов, что говорит о компетенции этих управленцев. Также для них регулярно проводятся обучения по актуальным аспектам работы. Согласно портрету бизнес-шерифа, 64% из них - мужчины, почти половина - в возрасте от 41 до 50 лет. У них чаще всего образование в менеджменте, экономике и юриспруденции, 79% шерифов имеют опыт в предпринимательстве от 1 года.

Предполагается, что возраст бизнес-шерифов в будущем будет снижаться, добавила Верещагина. Институт работает в регионе с 2019 года по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова и был рекомендован к тиражированию на федеральном уровне.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября под девизом "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья. Ожидается участие генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Светланы Чупшевой и президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

