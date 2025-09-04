По словам руководителя дирекции по устойчивому развитию ПАО Сбербанк, отсутствие системных мер адаптации может привести к потерям для экономики России в размере до 3,1 трлн рублей ежегодно

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Рынок решений на основе генеративного ИИ превысит $600 млрд к 2035 году, и именно цифровые инструменты становятся ключевым фактором снижения климатических рисков и повышения эффективности бизнеса. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщила управляющий директор - руководитель дирекции по устойчивому развитию ПАО Сбербанк Анастасия Федотова.

"Сегодня климатические изменения несут конкретные риски для людей и бизнеса. Технологии открывают новые возможности: генеративный ИИ позволяет быстро моделировать сценарии и приносит экономию в миллиарды рублей, однако вместе с тем растет совокупное энергопотребление дата-центрами - к 2027 году оно будет сопоставимо с уровнем потребления энергии во Франции или Германии. Это дополнительная нагрузка на климат", - сказала Федотова.

По словам эксперта, отсутствие системных мер адаптации может привести к потерям для экономики России в размере до 3,1 трлн рублей ежегодно. В то же время реализация адаптационных мер способна приносить положительный экономический эффект в 300 млрд рублей.

Федотова добавила, что "Сбер" создает ИИ-решения, которые позволяют прогнозировать и проводить мониторинг климатических рисков, а также оценивать их влияние на финансовые показатели компаний и регионов. Банк делится своими решениями с клиентами и региональными органами власти. Это, по словам эксперта, формирует культуру активной реакции на климатические риски, тем самым обеспечивая экономическую устойчивость страны.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.