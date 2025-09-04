Товарный знак соответствует классу "компьютерное программное обеспечение с открытым исходным кодом для тестирования искусственного интеллекта"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Google подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Stax, выяснил ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка была подана 2 сентября 2025 года из США. Товарный знак регистрируется по двум классам (№ 9, № 42) международной классификации товаров и услуг - компьютерное программное обеспечение с открытым исходным кодом для тестирования искусственного интеллекта, а также для оценки его работы.

Согласно данным на сайте Google, Stax представляет из себя инструмент для тестирования и оценки языковых моделей (LLM) на основе собственных выбранных критериев.