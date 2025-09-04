Дорожные карты по реализации нацмодели ведения бизнеса представили 82 региона

Агентство стратегических инициатив уже выбрало пилотные регионы, по которым будет проведен анализ динамики показателей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело анализ дорожных карт, направленных на достижение показателей Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которые предоставили 82 региона. Об этом по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Инвестиции", которое прошло на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева озвучила результаты анализа дорожных карт для достижения показателей Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которые региональные команды должны были подготовить до начала августа. По ее словам, документы предоставили 82 субъекта. Глава АСИ также уточнила, что агентство уже выбрало пилотные регионы, по которым будет проведен анализ динамики показателей", - сказано в сообщении.

Чупшева также сообщила, что агентство вместе с экспертным сообществом разработает "индивидуальные рекомендации для качественных дорожных карт", учитывающие специфику каждого региона.

В пресс-службе уточнили, что основной темой заседания стала разработка национальной модели целевых условий бизнеса. Она создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на основе лучших отечественных и международных практик работы с инвесторами. Реализация этой инициативы станет важным шагом на пути к достижению стратегических целей экономического развития страны. В настоящее время определены 11 направлений приложения усилий для улучшения инвестклимата на всех этапах жизненного цикла предприятий: от регистрации до выхода на международный рынок. По каждому из них на федеральном уровне созданы соответствующие рабочие группы.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.