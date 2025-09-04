Цель ИИ-помощника заключается в облегчении процедуры подачи заявок на получение господдержки для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Консультант София, в основе которого заложен искусственный интеллект, заработал на инвестиционном портале Московской области. Цифровой ассистент помогает предпринимателям оперативно находить нужную информацию и рассказывает о действующих мерах поддержки, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"На ПМЭФ-2025 мы впервые представили консультанта Софию на нашем подмосковном стенде. Теперь же мы запускаем цифрового ассистента на инвестиционном портале Московской области. Сервис разработан специально для инвесторов и предпринимателей региона, чтобы помогать им быстро находить нужную информацию и получать оперативную консультацию. Новая система поможет определить наиболее выгодные варианты господдержки, подробно расскажет о процедурах их оформления и подберет подходящую недвижимость или земельный участок для ведения бизнеса в Подмосковье", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что цель ИИ-помощника заключается, прежде всего, в облегчении процедуры подачи заявок на получение господдержки для малого и среднего бизнеса. При разработке цифрового консультанта были учтены мнения и запросы самих предпринимателей, полученные в результате опроса.

По данным пресс-службы, до конца года ИИ-ассистент будет функционировать в тестовом режиме, чтобы накопить опыт на реальных кейсах и повысить точность подбора рекомендаций для пользователей.