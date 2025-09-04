По информации агентства, потерянные объемы будут восполнены

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Удары Киева по нефтепроводу "Дружба" временно нарушали поставки на нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии, однако после устранения повреждения трубопровода подача нефти нормализуется к концу этой недели. Об этом агентству DPA сообщил представитель компании Rosneft Deutschland Буркхард Вёльки.

Потерянные объемы, по его словам, будут восполнены. "Нефть снова поступает", - сказал Вёльки.

Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте больше не получает российскую нефть, но получает нефть из Казахстана транзитом по трубопроводу "Дружба". Как отметил Вёльки, Rosneft Deutschland ежемесячно импортирует из Казахстана 120 тыс. тонн нефти. Он также сообщил, что его компания ведет переговоры с Казахстаном о продлении и возможном увеличении поставок нефти после конца 2025 года, когда истекают текущие контракты. "Мы ведем интенсивные переговоры", - подчеркнул представитель компании.

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок действия доверительного управления должен истечь 10 сентября, однако, как ожидается, будет продлен еще на шесть месяцев.

14 и 22 августа ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 22 августа они направили письмо в Брюссель. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились.