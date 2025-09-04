В Сочи отозвали постановление о планировке первой очереди курорта "Турьев Хутор"

Это связано с протестом прокуратуры

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Администрация Сочи отменила постановление о планировке первой очереди четвертого горнолыжного курорта "Турьев Хутор" в связи с протестом городской прокуратуры, соответствующий документ опубликован на сайте сочинской мэрии. В проектировку входят гостиницы, горнолыжные трассы, подъемники и другая инженерно-транспортная инфраструктура.

В горном кластере новым генпланом Сочи предусмотрено строительство четвертого всесезонного курорта "Турьев Хутор". Он должен стать продолжением курорта "Роза Хутор", реализация проекта позволит увеличить длину горнолыжных трасс на 80 км.

"Отменить постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 19 сентября 2024 года №2382 "Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта "Круглогодичный туристско-рекреационный комплекс "Турьев Хутор" с гостиницами категории 3, 4, 5 звезд, в том числе горнолыжные трассы, серия подъемников, объекты и сооружения обслуживающей, обеспечивающей и сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры. Этап 1. Территория развития горного курорта "Роза Хутор", - говорится в постановлении за подписью заместителя главы Сочи Евгения Чеботарева.

В документе также отмечается, что постановление отменено в связи с протестом прокуратуры Сочи от 2 октября 2024 года. Подробности прокурорского протеста не уточняются.

В Сочи работают три горнолыжных курорта "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2024 году, по данным местных властей, он принял рекордные 8 млн туристов.