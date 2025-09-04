Больше половины из этих средств - за счет замороженных активов России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Украина в августе получила от своих западных партнеров более $6 млрд валютных вливаний, из них $4,7 млрд - по программам Евросоюза и программе экстренного кредитования ERA за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Нацбанка Украины.

"На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило $6 165,1 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более $4,7 млрд были выделены в рамках программы ЕС Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Еще чуть более $1 млрд перечислил Всемирный банк. $394,6 млн удалось привлечь за счет размещения облигаций госзайма.

В Нацбанке заявляют, что такая динамика валютных поступлений от партнеров позволила нарастить валютные резервы страны на 7%, на 31 августа они составили $46 млрд. При этом на обслуживание госдолга в прошлом месяце было потрачено $619,8 млн.

В октябре 2024 года лидеры стран Группы семи (G7) приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". Сообщалось, что США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС. В начале декабря прошлого года Украина и ЕС подписали соглашение о создании механизма кредитного сотрудничества для Украины, который определит рамки для обслуживания и погашения европейских кредитов Киеву за счет доходов от замороженных активов России. Механизм позволит использовать эти доходы для покрытия основной суммы займа, привлеченной от партнеров Киева в рамках инициативы G7 ERA.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия жестко ответит в случае перечисления доходов от российских активов Украине.