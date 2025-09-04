Глава республики заявил, что требуются национализация и создание муниципальных и государственных предприятий

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Транспортная ситуация в Дагестане требует национализации и отхода от частного бизнеса в пользу государственных и муниципальных организаций. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в рамках цикла встреч с руководителями субъектов РФ "Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов" в Национальном центре "Россия".

"Я недоволен [транспортной ситуацией в Дагестане], потому что, на самом деле, то, что сегодня мы делаем, нужно было делать гораздо раньше. <...> Первое, что нужно было делать в Дагестане, это не закупать для частников автобусы, не призывать частников к совести, <...> а нужно было, если хотите, национализировать эту сферу и создавать муниципальные и государственные предприятия. Сегодня такие предприятия созданы в Махачкале, в Дербенте, идем по пути консолидации транспортной сферы также во всех остальных городах", - сказал он.

Меликов отметил, что начать необходимо с крупных городов, где проблема с транспортом выражена ярче. "Дальше будем переходить к межмуниципальным структурам, ну а дальше уже, наверное, и к тем, которые организуют междугородние перевозки. <...> Народ, конечно, устал от этого, <...> народ ждет скорейших решений, но у органов государственной власти другого, как поступать по закону, пути нет, поэтому иногда это не так скоро происходит, как люди хотели бы, но тем не менее мы не последовательно идем - мы работаем параллельно", - сказал он.

Кроме того, Меликов отметил, что международный транспортный коридор Север - Юг, по его мнению, является повторением исторического Шелкового пути. Он добавил, что для Дагестана этот коридор открывает много возможностей.

"Он предполагает и связи с другими государствами через Махачкалинский морской торговый порт, <...> и международный аэропорт Уйташ, хотя он как бы нормативно в транспортно-логистический коридор не входит, но является большим подспорьем для развития этого транспортно-логистического коридора, <...> ну и, безусловно, это сама транспортная магистраль, которая как в исторические времена, так и в советское время была основной транспортной артерией между регионами Российской Федерации: Поволжьем, Центрально-Черноземным районом и так далее, и республиками Закавказья", - сказал он.